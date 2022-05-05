Министр экономики ФРГ допустил дефицит бензина из-за санкций

Восточная часть Германии может столкнуться с дефицитом бензина в случае введения эмбарго на нефть из России, заявил в среду, 4 мая, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала RTL.

«Может произойти так, что некоторое время будет слишком мало нефти и, соответственно, бензина. Это не исключено, но мы работаем над тем, чтобы этого не произошло», — сказал он.

Хабек добавил, что угроза дефицита возможна и-за того, что восток страны снабжаются нефтеперерабатывающим заводом в Шведте, где перабатывают только российскую нефть.

Ранее в этот день Хабек допустил повышение цен на нефть и перебои с поставками в регионы в условиях введения ЕС эмбарго на энергоресурс из России. Он отметил, что отказаться от российской нефти предполагается в течение 180 дней, и уже за этот срок могут произойти ценовые скачки.

1 мая ведущие экономисты Германии предупредили о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из России.

Главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб заявила, что экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учетом «серьезных негативных рисков всё может сложиться иначе». По ее мнению, введение эмбарго на поставку российских энергоресурсов может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

22 апреля стало известно, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд. В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что внезапное эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине. Он также уточнил, что самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.