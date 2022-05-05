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Кива заявил об отказе Зеленского от попыток удержать территории Украины

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский отказался от попыток удержать юг, восток и центр Украины
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Владимир Зеленский
Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался от попыток сохранить за киевской администрацией южные, центральные и восточные регионы страны, заявил 4 мая бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

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«Зеленскому наоборот нужны ожесточенные бои и максимальное количество жертв, для того, чтоб оправдать новый план. Украинское руководство больше не интересует сохранность жизней и прекращения боевых действий на востоке и юге, а в последствии и в центре страны, они их уже списали. И Киев тоже», — написал Кива.

Политик заметил, что действия Киева сейчас направлены на нанесение максимального урона инфраструктуре восточной части Украины, которую Киев уже не планирует контролировать. Примером такого подхода Кива считает ситуацию в Мариуполе.

3 мая Кива заявил о том, что Польша начала воплощать в жизнь планы по отторжению западных территорий Украины. По его мнению, свидетельством этого служит концентрация польских вооружений в западных областях страны.

Ранее, 26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину и пытаясь разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая и Луганская народные республики.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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