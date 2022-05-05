Российский дипломат обвинил Киев в утаивании данных о гумкоридорах России

Власти Украины сознательно не доводят до населения страны информацию о гуманитарных коридорах, которые организовывает российская сторона. Об этом заявил советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

Выступая в среду, 4 мая, на заседании комитета по информации всемирной организации, дипломат сообщил, что помимо этого украинская сторона откровенно врет о ходе боевых действий.

«Простые люди, которым удается эвакуироваться, сообщают, что националисты и украинские власти целенаправленно не доводят никакой информации о том, как мирное население может выйти из опасных районов», — добавил Стржижовский.

Дипломат рассказал: чтобы пролить свет на то, что на самом деле делают с гражданским населением ВСУ и националисты, 6 мая российская делегация планирует провести неофициальную встречу членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа». В ходе мероприятия независимые журналисты смогут высказаться и представить материалы и свидетельства очевидцев.

Ранее, 5 мая, в Национальном центре управления обороной РФ рассказали, что из опасных районов Донбасса и с Украины было эвакуировано более 10,6 тыс. человек.

4 мая стало известно, что с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая Россия открывает в Мариуполе гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь».

3 мая Минобороны заявило, что гуманитарный коридор для жителей Мариуполя открывается каждый день. По нему можно выехать как на территорию Донецкой и Луганской народных республик, так и в «подконтрольные киевским властям районы».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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