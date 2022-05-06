Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. 28 тур. «Крылья Советов»–«Динамо», ЦСКА–«Сочи»

Сезон в российской футбольной премьер-лиге подходит к концу — командам осталось сыграть по три тура. Уже определился чемпион, которым в четвертый раз подряд стал петербургский «Зенит». Но продолжается борьба за медали и выживание. В пятницу 28-й тур стартует встречей в Самаре, где идущие седьмыми в таблице «Крылья Советов» (38 очков) примут московское «Динамо» (второе место, 52 очка), борющееся за серебряные медали первенства. Бело-голубым в спину дышат «Сочи» (третье место, 49 очков) и московский ЦСКА (четвертое место, 47 очков) — им в субботу предстоит очная встреча на домашней арене армейцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

6 мая, 18:00, «Самара Арена». 7 июня, 19:00, «ВЭБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Турнир «Мастерс»

Очередное теннисное соревнование, в котором победителю начисляют 1000 очков в мировой рейтинг, завершается в Мадриде. У мужчин в пятницу пройдут четвертьфиналы, в одном из которых наш Андрей Рублев встретится с греком Стефаносом Циципасом. В случае победы россиянину предстоит играть в субботнем полуфинале либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, либо с Александром Зверевым из Германии. В двух других четвертьфиналах серб Новак Джокович выйдет на корт против поляка Хуберта Хуркача, а испанец Рафаэль Надаль — со своим соотечественником Карлосом Алькарасом. Финал будет сыгран в воскресенье.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

6 мая, 15:00–22:30, четвертьфиналы. 7 мая, 15:00–18:00, полуфиналы. 8 мая, 16:00, финал. Грунтовые корты «Каха Малика» (Мадрид, Испания). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Волейбол

Мужчины. Чемпионат России. «Финал шести»

Подходит к концу и внутрироссийский сезон в мужском волейболе. В период майских праздников наступает пора «Финала шести» в национальном первенстве, где определятся призеры чемпионата. В этот раз он проходит в Казани, где в четверг уже состоялись два первых матча. В одном из них «Динамо-ЛО» из города Сосновый Бор Ленинградской области проиграло новосибирским «Локомотивом» (1:3), а в другом казанский «Зенит» принимал «Белогорье» и победил со счетом 3:1. В пятницу в дело вступят петербургский «Зенит» и действующий чемпион страны — московское «Динамо». К вечеру субботы в двух группах по три команды определятся по два лидера, которым предстоит сыграть 9 мая в полуфиналах. А завершится сезон во вторник, когда пройдут матч за третье место и финал.

Фото: ИЗВЕСИЯ/Дмитрий Коротаев

6 мая: 16:00, «Зенит СПБ»–«Динамо–ЛО»; 19:00, «Динамо»–«Белогорье». 7 мая: 16:00, «Локомотив»–«Зенит СПБ»; 19:00, «Зенит-Казань»–​​​​​​​«Динамо». 9 мая: 16:00, первый полуфинал; 19:00, второй полуфинал. 10 мая: 16:00, матч за третье место; 19:00, финал. «Центр волейбола» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Планета»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Полуфиналы. ЦСКА–«Локомотив-Кубань», «Зенит»–​​​​​​​«УНИКС»

В четверг в Москве стартовала первая полуфинальная серия плей-офф главного клубного баскетбольного турнира России. ЦСКА победил на своей площадке краснодарский «Локомотив-Кубань» (93:90) и примет его в субботу во второй игре. А во вторник, 10 мая команды проведут между собой третий матч уже на домашней арене «железнодорожников», где может определиться первый финалист Единой лиги ВТБ. Две встречи второго полуфинала пройдут в пятницу и воскресенье в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» сыграет с казанским УНИКСом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

6 мая, 20:00, «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). 7 мая, 14:00, «Мегаспорт» (Москва). 8 мая, 16:00, «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). 10 мая, 14:00, «Баскет-Холл» (Краснодар). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей

Выставочный турнир Liga Stavok St. Petersburg Cup

После отстранения сборных России и Белоруссии от международных хоккейных соревнований они проводят между собой выставочные матчи. Часть из них проходит в эти дни в рамках выставочного турнира в Санкт-Петербурге. В нем участвуют национальная и молодежная сборные России, а также главная команда Белоруссии. В четверг наша первая сборная обыграла молодежную на старте группового этапа. В пятницу и субботу белорусы проведут матчи с обеими российскими командами, а в воскресенье состоится финал.

6 мая, 19:00, Россия–Белоруссия. 7 мая, 16:00, Белоруссия–Россия (U-20). 8 мая, 18:30, финал. Дворец спорта «Юбилейный» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Волейбол

Женщины. Чемпионат России. Финал. Третий и четвертый матчи. «Уралочка-НТМК»–«Локомотив»

Подходит к концу российский сезон и в женском волейболе. Уже в ближайшие выходные может определиться новый чемпион. В воскресенье и понедельник в Нижнем Тагиле местная «Уралочка-НТМК» примет на своей площадке действующего чемпиона страны — калининградский «Локомотив». Клуб из Свердловской области остается самым титулованным в стране, но его гегемония осталась в советские времена, 1990-е и первой половине 2000-х годов. Сейчас он может взять золото впервые с 2005 года. Пока после первых двух матчей счет в серии 1:1.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

8, 9 мая, 15:00, СК «Металлург-Форум» (Нижний Тагил). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Планета»