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Экономист назвал дешевеющие вслед за долларом товары

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Автозапчасти
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Укрепление рубля к доллару и евро внушает оптимизм и позволяет надеяться на коррекцию цен в сторону снижения, однако из-за ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний в ряде отраслей заметен дефицит товаров, напомнил 5 мая сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Первый момент: дорожают те товары, которые либо больше не завозятся, либо производители остановили работу своих предприятий. Второй — цены могут начать серьезно меняться, когда будет отлажен механизм параллельного импорта, причем меняться в сторону потребителя. Да, они не будут такими же, как в январе, но дисконт к текущим ценам все равно может составить до 30%», — пояснил он.

Среди областей, где дефицит напрямую отражается на ценах, эксперт назвал автозапчасти, строительную техник, отделочные материалы, некоторые лекарства, комплектующие для компьютеров, сетевое оборудование.

«Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», — рассказал он агентству «Прайм».

Переславский напомнил, что товаров, которые реализовывали в марте-апреле, закупили в конце прошлого года или в начале текущего. То есть купить их можно было по докризисным ценам. В марте цены стали меняться едва ли не каждый день. И чем сильнее укреплялся рубль, тем выгоднее были цены для покупателя.

Для примера он привел стоимость последней версии IPhone, который стоил порядка 200 тыс. рублей, а через 3-4 дня его цена упала до 160 тыс. рублей.

В конце апреля ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что утвержденный Минпромторгом список брендов для параллельного импорта в Россию, который включает порядка 200 компаний, скорее всего, будет расширяться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования.

16 апреля руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников назвал высокой вероятность того, что смартфоны тоже начнут импортировать «параллельно». Он напомнил, что по такой схеме продавали iPhone первых модификаций.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно указу, до конца текущего года нужно обеспечить запрет на вывоз продукции и сырья, перечень которых установит кабмин.

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