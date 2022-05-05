Псаки оценила возможность введения санкций против патриарха Кирилла

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 мая на брифинге рассказала о возможности введения санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Информация о содержании встречи пресс-секретаря с журналистами была опубликована на официальном сайте Белого дома.

«Я бы сказала, что никто не застрахован от наших санкций. Мы продолжаем рассматривать варианты, но сегодня у мне нечего анонсировать», — высказалась пресс-секретарь.

4 мая агентство France-Presse сообщило о том, что Европейский союз планирует ввести санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета антироссийских санкций. По информации издания 15min.lt от 24 апреля, инициатором введения ограничений в отношении священнослужителя выступила Литва, которая мотивирует свои действия тем, что Кирилл поддерживает действия Москвы.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что данное предложение является абсурдным.

Европейская комиссия готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против РФ. ЕС предложит запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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