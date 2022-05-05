Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2020 года ниже 70 руб.
Мир
Эстония поддержала расширение ограничительных мер в отношении России
Общество
Ночная репетиция парада Победы завершилась в Москве
Мир
Возгорание в результате обстрела со стороны Украины Макеевки локализовано
Мир
Байден пошутил про инвалидов на церемонии награждения спортсменов
Экономика
Глава ФРС Пауэлл допустил повышение ключевой ставки на 50 б. п.
Мир
МО РФ заявило о размещении ВСУ техники и склада на территории школ в Краматорске
Мир
Россия 5, 6 и 7 мая откроет гумкоридор для эвакуации гражданских с «Азовстали»
Экономика
В Словакии предрекли уничтожение экономики Европы в случае эмбарго на нефть из РФ
Мир
В ООН призвали США пускать в страну всех дипломатов по работе

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов

0
«Реал Мадрид»
Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Реал Мадрид» 4 мая обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов, рассказало издание «Спорт-Экспресс».

В «Аталанте» расправить плечи: останется ли Алексей Миранчук в Бергамо
Российский футболист может уйти в клуб-аутсайдер ради игровой практики

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьягу Бернабеу». Счет по итогу встречи составил три мяча в пользу «Реала» и один мяч в пользу «Манчестера».

В первом тайме ни одной из команд не удалось добиться преимущества. На 73-й минуте гол забил полузащитник «Манчестера» Рияд Махрез с передачи Бернарду Силвы, а на 90-й минуте нападающий «Реала» Родригу, вышедший на замену в начале второго тайма, сумел сравнять счет. Через минуту бразилец забил еще один мяч и спас свою команду от поражения по сумме двух встреч.

Во время первой игры «Манчестер» выиграл «Реал» со счетом 4:3, общий счет по итогам двух встреч составил 6:5 в пользу испанцев, которые вышли в финал.

«Реал» будет бороться за кубок УЕФА с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). «Ливерпуль» вышел в финал после борьбы с «Вильяреалом».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022