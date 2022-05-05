«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» 4 мая обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов, рассказало издание «Спорт-Экспресс».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьягу Бернабеу». Счет по итогу встречи составил три мяча в пользу «Реала» и один мяч в пользу «Манчестера».

В первом тайме ни одной из команд не удалось добиться преимущества. На 73-й минуте гол забил полузащитник «Манчестера» Рияд Махрез с передачи Бернарду Силвы, а на 90-й минуте нападающий «Реала» Родригу, вышедший на замену в начале второго тайма, сумел сравнять счет. Через минуту бразилец забил еще один мяч и спас свою команду от поражения по сумме двух встреч.

Во время первой игры «Манчестер» выиграл «Реал» со счетом 4:3, общий счет по итогам двух встреч составил 6:5 в пользу испанцев, которые вышли в финал.

«Реал» будет бороться за кубок УЕФА с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). «Ливерпуль» вышел в финал после борьбы с «Вильяреалом».