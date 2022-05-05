Корреспондент «Известий» рассказал об обстрелах мирных кварталов частями ВСУ

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 4 мая показал, как терпящие неудачу на поле боя военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют тактику выжженной земли, обстреливая кварталы с мирными жителями.

Недавно освобожденный от украинских неонацистов поселок городского типа Троицкое Луганской Народной Республики (ЛНР) содержит признаки недавнего артиллерийского и минометного обстрела. Когда боевики понимают, что в поселение они больше не вернутся, они начинают разбивать его по принципу «не доставайся же ты никому». В этот раз они нанесли удар по микрорайону Текстильщики, компенсируя свои неудачи обстрелом мирных жителей. Более 10 человек было ранено, один погиб.

В Троицком не осталось ни одного целого дома. Вместе со строениями разрушен и памятник героям Великой Отечественной войны.

«Как и везде они уничтожают памятники, и их ничего не останавливает. Это свалили! Плиту свалили, а памятник воинам освободителям просто уничтожили», — рассказал офицер Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным «Дядя Вова».

3 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименков показал кадры разрушенного украинскими боевиками рынка в городе Рубежном Луганской Народной Республики. На записи видны разрушенные павильоны, оставленные продукты и главный вход в рынок.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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