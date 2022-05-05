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Пушилин подвел итоги визита Турчака и Кириенко на освобожденные территории Донбасса

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Dизит Турчака и Кириенко в ДНР
Фото: telegram/Пушилин Д.В.
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Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили освобожденные территории Донбасса, в том числе Мариуполь, в рамках чего политики оценили обстановку в регионах и пообщались с местным населением. Об этом в среду, 3 мая, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«В Мариуполе — завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России», открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы, посещение ветеранов Великой Отечественной войны. А еще Волноваха и посещение химико-металлургического завода в пгт Донское, который запустился первым на освобожденной территории Донбасса», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале Пушилина.

По словам главы ДНР, местное население выразило желание возвращения России на освобожденные территории «навсегда».

4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ, в городе налаживается мирная жизнь. При этом остатки украинских националистов надежно блокированы по всему периметру завода «Азовсталь».

3 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что гуманитарный коридор для жителей Мариуполя открывается каждый день. По указанному гумкоридору мариупольцы могут выехать как на территорию ДНР и ЛНР, так и в «подконтрольные киевским властям районы».

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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