Псаки оценила отношение Байдена к решению папы римского провести переговоры с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден с уважением бы отнесся к решению папы римского Франциска провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в среду, 4 мая, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Я не обсуждала с ним данный вопрос, но я полагаю, что он будет уважать решение папы Римского совершать любые поездки и мероприятия по своему выбору», — рассказала она в ходе брифинг, трансляция которого была опубликована на странице американского ведомства в Twitter.

О своем намерении отправиться в Москву для переговоров с российским президентом папа римский рассказал в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera. Он подчеркнул, что центральным вопросом диалога станет ситуация вокруг Украины и пути ее урегулирования.

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