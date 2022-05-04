Прямой эфир
Мир
Возгорание в результате обстрела со стороны Украины Макеевки локализовано
Мир
Байден пошутил про инвалидов на церемонии награждения спортсменов
Экономика
Глава ФРС Пауэлл допустил повышение ключевой ставки на 50 б. п.
Мир
МО РФ заявило о размещении ВСУ техники и склада на территории школ в Краматорске
Мир
Россия 5, 6 и 7 мая откроет гумкоридор для эвакуации гражданских с «Азовстали»
Экономика
В Словакии предрекли уничтожение экономики Европы в случае эмбарго на нефть из РФ
Мир
В ООН призвали США пускать в страну всех дипломатов по работе
Мир
ВС РФ поразили батарею украинских «Градов» и 83 района скопления живой силы
Общество
В семи районах Крыма продлен «желтый» уровень террористической опасности
Мир
МИД призвал Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии
Общество
СК РФ установил причастность командира ВСУ к обстрелу Донецка

Псаки оценила отношение Байдена к решению папы римского провести переговоры с Путиным

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден с уважением бы отнесся к решению папы римского Франциска провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в среду, 4 мая, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Я не обсуждала с ним данный вопрос, но я полагаю, что он будет уважать решение папы Римского совершать любые поездки и мероприятия по своему выбору», — рассказала она в ходе брифинг, трансляция которого была опубликована на странице американского ведомства в Twitter.

О своем намерении отправиться в Москву для переговоров с российским президентом папа римский рассказал в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera. Он подчеркнул, что центральным вопросом диалога станет ситуация вокруг Украины и пути ее урегулирования.

Материал дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022