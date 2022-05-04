Возгорание в результате обстрела со стороны Украины Макеевки локализовано

Пожар, который возник в результате ракетного обстрела со стороны Украины населенного пункта Донецкой Народной Республики (ДНР) Макеевка, локализован. Об этом стало известно в среду, 4 мая.

Об обстреле Макеевки с последующим пожаром на четырех резервуарах стало известно ранее этим же днем, 4 мая. В результате происшествия, по последним данным, один человек погиб и еще 10 пострадали.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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