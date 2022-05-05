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Минобороны рассказало об отражении военными РФ атак националистов

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Военнослужащие ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российские военные даже на освобожденных от националистов территориях продолжают сражаться и отражать атаки радикалов. Несмотря на ранения, они отводят огонь от сослуживцев, техники и боеприпасов, выполняя боевые задачи и защищая мирное население, рассказали в Минобороны РФ в четверг, 5 мая.

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Такая задача была поставлена старшему лейтенанту Ильшату Султанову — командиру танкового взвода, который должен был охранять один из освобожденных населенных пунктов. Но украинские радикалы решили вернуть потерянные позиции и перешли в наступление, предприняли попытку прорыва обороны в зоне ответственности танкового взвода Султанова.

В ходе ожесточенного боя танк Султанова уничтожил «кочующий» миномет с экипажем и большое количество живой силы противника, за что националисты нанесли прицельный выстрел из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по танку старшего лейтенанта. Офицер получил черепно-мозговую травму, но продолжил бой и ответным огнем уничтожил вражеский расчет. Попытки радикалов проникнуть в освобожденный населенный пункт были отбиты. Подразделения националистов со значительными потерями отступили.

Задачей сержанта Никиты Барныча была охрана грузовых автомобилей с боеприпасами для гаубичного дивизиона. На них и нацелил свои силы противник: наступление сопровождалось массированной минометной поддержкой. В условиях непрекращающегося огня Барныч оценил опасность ситуации: попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, который уничтожит и технику, и сослуживцев сержанта по гаубичному дивизиону. Барныч дал команду подчиненным на вывоз автомобилей со снарядами из-под огня.

Противоогневыми маневрами сержант Барныч вывел машину из-под минометного огня противника в безопасное место. Атака радикалов была отбита, потерь в дивизионе не допустили.

Рядовой Артем Котов обеспечивал подразделения реактивной артиллерии боеприпасами и, несмотря на ранение, сумел защитить их от огня противника. В ходе очередного марша колонна материальных средств подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу противника. Один из залпов боевиков привел к ранению у рядового Котова — разорвавшийся рядом снаряд ранил его в руку. Котов понимал опасность попадания снаряда противника в колонну — это лишит российские подразделения возможности наступления, приведет к взрыву и потерям в личном составе.

Котов самостоятельно оказал себе медпомощь и вывел машину из-под огня противника в безопасное место. Это помогло защитить боеприпасы и своевременно доставить на позиции российских подразделений артиллерии.

Накануне, 4 мая, Минобороны показало работу артиллерийских подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ). Ведомство представило кадры, на которых видно, как с боевыми задачами справляется самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru

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