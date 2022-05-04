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Корреспондент «Известий» рассказал о работе новейших систем ПВО

Корреспондент «Известий» показал работу российских систем ПВО
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ПВО
Фото: РЕН ТВ
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Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских систем противовоздушной обороны (ПВО), которые прикрывают военнослужащих Вооруженных сил России на передовой.

По словам журналиста, система знает каждого «воздушного врага» в лицо, и подойти ближе 30 км к позициям наших войск незамеченным невозможно. Операторы могут отслеживать в выбранном воздушном квадрате одновременно до 900 целей. Дальность обнаружения — до 100 км. При этом запуски осуществляются при любой погоде: и в дождь, и в снег.

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По многим характеристикам эти ЗРК превосходят западные аналоги

Для низколетящих и маленьких объектов, например, таких, как беспилотники, используют зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Бук». Они составляют единую часть ПВО и, как правило, работают в паре.

Только за последнюю неделю, отмечает корреспондент, эти подразделения уничтожили три беспилотника. Противник использует их не только для разведки и ударов с воздуха, но и для скрытых обманных маневров, чтобы отвлечь от более серьезной угрозы.

Однако одна из главных задач систем ПВО — прикрытие российских военных, которые на секунду не остаются без «воздушного» контроля на передовой.

Ранее, 2 мая, журналист показал, как работает расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». На своих позициях РСЗО находятся круглосуточно. Системы тщательно замаскированы, координат огневых подразделений нет ни на одной карте, отмечал Ольков.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите региона, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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