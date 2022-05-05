Зампред Совбеза Медведев раскритиковал НАТО за позицию по договору с Россией

Позиция представителей НАТО по Основополагающему акту Североатлантического альянса с Россией до сих пор неясна и достойна критики, заявил в среду, 4 мая, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Сегодня натовцы заявили, что они более не считают себя связанными им (актом. — Ред.). Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости. Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев, комментируя заявление главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра о возможности расширения блока на восток, напомнил, что акт Россия–НАТО не является настоящим международным договором, который подлежал бы ратификации.

Акт является политическим документом, но Запад пытается применить к нему «правовую оговорку», которая заключается в сохранении для сторон силы до тех пор, пока сохраняются приведшие к его заключению обстоятельства.

Медведев также указал: про выход из Основополагающего акта натовцы прямо не говорят, апеллируя к тому, что «соглашение пока не убито», уточнила «Газета.Ru».

Ранее, 4 мая, Роберт Бауэр заявил, что положения Основополагающего акта Россия–НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Как утверждает глава Военного комитета, эти действия направлены на укрепление защиты альянса.

В документе от 1997 года, в частности, говорится, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.