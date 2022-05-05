Экономист Колташев раскрыл последствия повышения ставки ФРС для мировой экономики

Повышение базовой ставки до 1% — незначительно настолько, что аналитикам остается только предполагать последствия этого решения ФРС для США, но никак не для мировой экономики, поделился в среду, 4 мая, с «Известиями» экономист, политолог, историк, директор Института нового общества Василий Колташев.

«Ставки бывают отрицательные, сверхнизкие, низкие, средние (нормальные), высокие и очень высокие. Нормальная ставка — это от 3 до 7%. Ставка в 1% — это низкая ставка. То есть США сдвинулись от сверхнизкой ставки к низкой. Что такое 1%? Это означает, что доходность по американским долговым бумагам всё равно остается смехотворной. Просто смехотворной! 1% дохода с американских долговых бумаг при прогнозируемом Всемирным банком на этот год 50-процентном росте цен на нефть, 20-процентном росте цен на промышленные товары и 40-процентном росте цен на зерно. Сравните доходность», — объяснил он.

Колташев отметил, что в США наблюдается очень низкая доходность правительственных бумаг. При том что государству придется гораздо больше денег тратить на обслуживание долга. Теперь он обслуживается не при ставке в 0,25% или 0,5%, а уже в 1%. Долг составляет $30 трлн, а 1% от этой суммы — $300 млрд.

«Американское государство должно радикально уменьшить темпы наращивания долга при 1% ставки. Это же формально означает, что и экономика не будет расти, как прежде. За счет увеличения долга и расходования одолженных денег, рост ВВП США притормозится. Если его и назовут положительным по итогам года, то незначительно. То есть возможности США швыряться деньгами резко сокращаются. И это будет иметь отрицательные последствия для фондового рынка», — продолжил эксперт.

Экономист уверен, что бумаги, не входящие в группу лидеров S&P500, будут терять позиции. А доллар — сможет немного укрепиться. Он напомнил, что нынешнюю инфляцию в США сравнивают с инфляцией кризиса 1973—1982 годов. Тогда в ответ на высокую инфляцию, примерно такую, как сейчас, американцы повысили ставку до 16,3%. Так что искать в 1-процентной ставке глобальные последствия для мировой экономики не стоит.

«1% — это ни о чем! Да, даже такой сдвиг означает нарастание бюджетных трудностей для США, режим экономии. Это подает сигналы к тому, что доллар, возможно, будет укрепляться. Но это никак не отменяет прогноз Всемирного банка о 50-прооцентном росте цен на нефть в этом году, 40-процентном росте цен на продовольствие и 20-процентном — на потребительские товары. Чтобы стабилизировать ситуацию, им нужно иметь ставку в 15%. Или в 9-10%, но эта ставка невозможна, так как это означает дефолт и просто катастрофу», — добавил Колташев.

По его мнению, в США определенно начинается бюджетный кризис. Но если кризис — это, как правило, приключения с хорошим концом, когда экономика растет. В данном случае для США хэппи-энда не будет.

«Поэтому я против того, чтобы использовать термин кризис в данном случае. Тут уместнее говорить о финансовой деградации и финансовом упадке. Как следствие — нарастание социального и политического напряжения в США. Я вижу, что следующая серия в этом американском сериале финансово-политической истории будет страшнее предыдущей. И никакого хэппи-энда. Даже попытки это изменить приводят к устрашению следующей серии», — уверен эксперт.

Колташев считает, что Россия имеет хорошее финансовое состояние. Ставка Центробанка РФ — высокая, что в настоящих условиях может работать на сильный рубль. Доллар продолжит обесцениваться в товарном отношении. США нужно будет перейти к жесткой бюджетной экономии, чтобы не сколлапсировать при дальнейшем повышении ставки. И резать придется военные, социальные и прочие расходы — иначе с американской глобальной военно-политической гегемонией придется проститься.

«Ее нечем оплачивать. Если США начнут жить по средства при дальнейшем повышении ставки, это означает, что они не смогут проводить такую агрессивную политику и закупать оружие, которое они отправляют сейчас киевскому режиму. Так что для нас эта новость хорошая — США понимают, что не могут держать ставку на очень низком уровне. Но повышая ставку, они будут сами себя ограничивать на геополитической арене или, в противном случае, будут захлебываться в инфляции», — резюмировал экономист.

Ранее, 4 мая, Федеральная резервная система (ФРС) одобрила повышение процентной ставки на полпроцента и допустила ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б. п.). По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, основной фактор инфляции обусловлен проблемами с предложением, но инструменты центрального банка нацелены только на спрос. Он добавил, что ситуация вокруг Украины и карантин на заводах в Китае могут усугубить перебои в цепочках поставок и ФРС мало что может с этим сделать.

Также в этот день ФРС повысила базовую ставку на 5,5 п. п. — до 0,75–1% годовых и сообщила, что с 1 июня начнет сокращать активы в казначейских ценных бумагах, долговые обязательства агентств и ценные бумаги, обеспеченные закладными.