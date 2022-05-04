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Лестницу на Торгашинский хребет перекроют в Красноярске

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В Красноярске временно перекроют лестницу на Торгашинский хребет. Об этом сообщает городская администрация.

Ограничения продлятся с 11 по 26 мая. Специалисты проведут ежегодное сервисное обслуживание, профилактику коррозии, а также отремонтируют отколотые элементы поручней и заменят отрезки светодиодной ленты.

В ходе работ проход к смотровой площадке на Торгашинском хребте будет закрыт со стороны троп, идущих от дачного массива, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Лестница на Торгашинский хребет открылась 1 декабря 2021 года и является самой длинной лестницей в России. Она состоит из 1683 ступеней, а общая протяженность маршрута достигает 1200 м. Объект соединил сразу две достопримечательности Красноярска — Торгашинский хребет и «Красноярские Столбы».

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