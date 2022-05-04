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Сельхозпроизводителям Приморья направят более 500 млн рублей поддержки

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Власти Приморского края направят дополнительные 515 млн рублей на господдержку сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщает региональное правительство.

«На развитие отрасли животноводства из бюджета Приморского края сельхозпроизводителям направят 515 млн рублей. Денежные средства будут использованы не только для закупа сырья и материалов, но и на обновление оборудования», — объяснил глава Минсельхоза Андрей Бронц.

В ведомстве отметили, что дополнительные меры господдержки направлены на увеличение объема производства и снижение зависимости от импорта. Решение о выделении средств принято в связи с удорожанием кормов, премиксов, инкубационного яйца, ветеринарных препаратов, пишет ИА PrimaMedia.

По данным издания, основной задачей продовольственной безопасности края сейчас является увеличение производства продуктов питания, что будет способствовать снижению продовольственной зависимости от поставок из других стран.

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