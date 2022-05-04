МО РФ заявило о размещении ВСУ техники и склада на территории школ в Краматорске
Украинские войска разместили военную технику и оборудовали склад с боеприпасами на территории школ в Краматорске. Об этом 4 мая сообщили в Минобороны РФ.
«На территории школ № 1, 3 и профессионального училища № 39 подразделения ВСУ разместили военную технику, тяжелое вооружение и оборудовали склад с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась», — отметили в ведомстве.
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