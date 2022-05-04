Десятки незаконно установленных гаражей снесут в Уссурийске
На территории Уссурийска (Приморский край) демонтируют целый гаражный сектор, в котором насчитывается два десятка нестационарных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Гаражи установлены на участке, ограниченном домом № 11 по Луговой, домом № 4 по Приморской и домом № 2а по Мельничной. Их самовольное размещение выявили сотрудники управления градостроительства.
Как отмечает ИА UssurMedia, документы на землю у хозяев отсутствуют. Теперь им предстоит освободить участки в течение 25 дней.
В администрации заявили, что данный гаражный сектор установлен с нарушением земельного законодательства и правил благоустройства.