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Десятки незаконно установленных гаражей снесут в Уссурийске

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На территории Уссурийска (Приморский край) демонтируют целый гаражный сектор, в котором насчитывается два десятка нестационарных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гаражи установлены на участке, ограниченном домом № 11 по Луговой, домом № 4 по Приморской и домом № 2а по Мельничной. Их самовольное размещение выявили сотрудники управления градостроительства.

Как отмечает ИА UssurMedia, документы на землю у хозяев отсутствуют. Теперь им предстоит освободить участки в течение 25 дней.

В администрации заявили, что данный гаражный сектор установлен с нарушением земельного законодательства и правил благоустройства.

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