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Дорожную разметку обновят в Биробиджане

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В Биробиджане начали обновлять разметку на дорогах. Рабочие уже завершили мероприятия на Советской улице.

Как пишет ИА EAOMedia, в первую очередь это будет сделано на улицах, по которым идет основной пассажиропоток. Затем краску нанесут на покрытие второстепенных проезжих частей.

Также в городе приводят в порядок пешеходные переходы.

В конце апреля в Биробиджане стартовал дорожный ремонт. Сотрудники управления ЖКХ уже провели обследование уличной сети и составили список дорог, где необходим ремонт. Рабочие приведут в порядок наиболее проблемные участки улиц.

На некоторых дорогах провалы и ямы образовались после зимы. Особенно интенсивно грунт смещается в местах, где проходят коммуникации.

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