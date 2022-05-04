Парк «Прищепка» с новыми бассейнами откроется в Красноярске этим летом
В Октябрьском районе Красноярска этим летом планируют открыть обновленный парк «Прищепка». Об этом рассказал глава города Сергей Еремин.
По его словам, на территории парка появятся два новых бассейна для детей и взрослых. Проектировщики добавили их к двум уже имеющимся.
Также проект предусматривает обустройство парковки на 500 машиномест и установку новых аттракционов, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.
Площадь зоны отдыха составляет 24 га, что в полтора раза больше, чем у Центрального парка. Благоустройством занимается «Роев ручей» совместно с инвесторами. Открытие запланировано на июнь 2022 года.