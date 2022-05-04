Жителю Иркутска вынесли приговор за убийство пожилой родственницы

Иркутский областной суд вынес приговор 37-летнему жителю областного центра. Его признали виновным в убийстве своей бабушки и хищении денег. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по региону.

Установлено, что безработный мужчина вместе со своей 80-летней бабушкой, являющейся лежачей больной, занимал одну комнату в общежитии. В мае 2020 года он задушил ее полотенцем. Как уточняет ИА IrkutskMedia, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в мае того же года злоумышленник обнаружил на остановке в районе Мельникового рынка забытую сумку. Он достал оттуда телефон и перевел с банковского счета владелицы 6 тыс. рублей.

С учетом мнения гособвинителя мужчине назначено наказание в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год семь месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.