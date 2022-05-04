Пенсионер МЧС спас ребенка в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре ветеран Госпожнадзора спас из воды четырехлетнего ребенка. Медицинская помощь малышу не потребовалась, его сразу передали родителям.

Инцидент произошел 1 мая, на берегу реки Силинка. Там Иван Мясник отдыхал с бывшими коллегами. Рядом с ними расположилась семья с детьми, также приехавшая на отдых.

В какой-то момент Иван услышал детский плач. Подбежав к воде, он увидел только детскую шапку. Не раздумывая, он ринулся в воду и вытащил на берег малыша.

ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщает, что Иван Мясник прослужил в системе МЧС более 15 лет и ушел на пенсию с должности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Амурску и Амурского района.

Сам он никакого героизма в своем поступке не видит. Однако в ведомстве сообщили, что, если бы не расторопность Ивана, инцидент мог бы закончиться трагедией — мальчика начало сносить течением под мост.