МИД сообщил, что США сорвали участие России в заседании комитета ООН по информации

Соединенные Штаты Америки сорвали участие российской делегации в работе комитета по информации в ООН, заявил 4 мая первый зампостпреда России в этой организации Дмитрий Полянский.

Как он пояснил, директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой выдали визу только 3 мая, у двух других делегатов въездных виз до сих пор нет. Полянский добавил, что запросы на визы в США были поданы заблаговременно.

«Мы вынуждены привлечь внимание к тому, что из-за действия американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано», — сказал дипломат.

Москва призывает секретариат ООН принять необходимые меры по недопущению подобного в дальнейшем, отметил он. Дипломат обратил внимание, что «цифровые западные платформы перестали скрывать свою ангажированность».

«Цифровые платформы окончательно перестали камуфлировать свою политическую ангажированность и приступили к веерным блокировкам любых аккаунтов, чей контент не вписывается в их ультимативную повестку», — сказал Полянский.

Россия считает подобные инциденты недопустимыми и призывает не допускать их в дальнейшем, заключил он, отмечает «Газета.Ru».

Позже в среду официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик заявил на фоне невыдачи виз США российским дипломатам о важности допуска в США всех дипломатических работников, направляющихся по работе в штаб-квартиру ООН.

Случаи, когда российские делегаты не могли попасть на мероприятия, в том числе под эгидой ООН, в США из-за действий американских властей, не редкость. Как рассказал 14 марта «Известиям» замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, США злоупотребляют своим положением в качестве принимающей стороны штаб-квартиры ООН, отказывая в выдаче виз представителям делегации России и ряда других стран.

Россия намерена добиваться проведения генсеком ОНН арбитражного разбирательства на сей счет, сказал дипломат.