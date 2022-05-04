Гендиректор Coca-Cola Квинси допустил полный уход с российского рынка

Компания Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка. Об этом 4 мая заявил ее гендиректор Джеймс Квинси в ходе мероприятия Wall Street Journal.

По его словам, компания в России рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент». При этом гендиректор отметил, что не считает уход компании фактором, который повлияет на позицию властей РФ.

«Символизм важен, но он не будет решающим фактором», — сказал Квинси.

9 марта Coca-Cola сообщила, что приостановила свою деятельность на территории РФ. В тот же день источник в российском подразделении компании в комментарии «Известиям» заявил, что компания не ушла с российского рынка полностью, а приостановила инвестиции в маркетинг в России. Он подчеркнул, что российское подразделение производителя остается работать в РФ, а американское — отказывается работать с Россией ради сохранения репутации.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в США. Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Некоторые иностранные бренды уходят из России и приостанавливают свою работу на фоне проводимой Москвой операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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