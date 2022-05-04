Порядка 0,5 млрд рублей поступит на развитие скотоводства в Приморье
Власти Приморского края помогут местным фермерам, занимающимся разведением скота. Решение принято из-за роста цен на корма для животных, на ветеринарные препараты, премиксы и прочие компоненты сельскохозяйственной деятельности.
Vostokmedia со ссылкой на региональное правительство пишет, что меры поддержки должны способствовать увеличению количества производимой продукции и сократить зависимость от поставок из-за рубежа.
Краевому скотоводству на покупку кормов, необходимых материалов и нового оборудования выделят 515 млн рублей.
Агентство напоминает, что в 2021 году на улучшение фермерских хозяйств в Приморье из краевого бюджета было выделено 142 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области решили выделить 3,2 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий.