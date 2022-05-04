Эксперт оценила возможный запрет россиянам покупать недвижимость в ЕС

Возможное введение запрета на покупку и передачу недвижимости в Евросоюзе для российских граждан и юридических лиц не окажет на что-либо существенного влияния. Об этом 4 мая «Известиям» заявила управляющий партнер платформы Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

«В том виде, в котором сейчас предлагается ограничить продажу россиянам европейской недвижимости, мера вообще мало на что влияет: запрет не коснется граждан РФ, имеющих вид на жительство (ВНЖ) в странах ЕС. Возможно, Еврокомиссия таким образом оставляет лазейку для сохранения части клиентского трафика из России», — пояснила она.

Эксперт отметила, что для желающих эмигрировать в ЕС россиян тоже ничего не меняется: просто приобрести жилье в собственность придется после получения ВНЖ, а не до.

Кроме того, по словам Доброхотовой, россияне понимали, что рано или поздно покупку недвижимости в ЕС им могут запретить, а потому еще в марте при подборе заграничной недвижимости переключились на рынки ОАЭ, Турции и других стран, не представляющих угрозы ввода санкций.

«Поэтому первый же пакет санкций больше бил по риелторам Евросоюза, теряющим ценных клиентов, чем по российским инвесторам, так как на восток они пошли добровольно, не дожидаясь официального запрета на сделки на Западе», — добавила эксперт.

О том, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против РФ предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость на территории Евросоюза, агентство Bloomberg сообщило ранее в этот день. Подчеркивалось, что возможный запрет будет распространяться на россиян, не являющихся гражданами государств ЕС и не имеющих вида на жительство в странах сообщества.

В то же время Еврокомиссия (ЕК) передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Его единогласно должны одобрить все 27 государств — членов ЕС.

Ряд западных государств вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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