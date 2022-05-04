Настоятель храма погиб в ЛНР после обстрела ВСУ

Настоятель храма в освобожденном селе Михайловка Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб при обстреле населенного пункта со стороны киевских силовиков. Об этом 4 мая сообщил на своем сайте Луганскинформцентр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

Священнослужитель погиб 3 мая после обстрела реактивными ракетами «Смерч» населенного пункта Михайловка.

Ранее отец Парфений приютил у себя более 300 беженцев, уточнили в ведомстве.

Храм, где служил погибший, получил существенные повреждения.

25 марта Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами сообщил, что протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области. Артемов также попал под обстрел украинского «Смерча» и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому погибший военный священник Артемов был посмертно награжден орденом Мужества.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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