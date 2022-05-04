Отопительный сезон продлили в городе Свободном

В городе Свободном Амурской области решили продлить еще на неделю отопительный период. За это проголосовало большинство горожан.

Амурская служба новостей уточняет, что 4 мая отопительный сезон завершили в Благовещенске. Закончить его планировали и в Свободном, но глава города Владимир Константинов решил провести голосование среди горожан. 865 его подписчиков высказались за то, чтобы тепло продолжало поступать в батареи

Константинов предупредил, что так же, как зимой, греть батареи уже не будут. Температура теплоносителя будет задаваться исходя из температуры воздуха на улице.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске отключать отопление начнут только на следующей неделе. Это произойдет, когда в течение пяти дней температура воздуха будет держаться выше отметки +8 градусов.