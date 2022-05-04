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Нарушения выявили при строительстве школы-детсада в Якутии

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Школу – детский сад в селе Чукар Нюрбинского района Якутии построили с многочисленными нарушениями. Их выявили во время проверки республиканской прокуратуры.

ИА SakhaNews уточняет, что в августе 2019 года администрация Нюрбинского района заключила муниципальный контракт на второй этап строительства школы-детсада в селе Чукар. Подрядчику предстояло построить фундамент, насосную станцию с противопожарными резервуарами, а также канализационный сборник. Сумма контракта составила порядка 45 млн рублей.

Однако во время проверки выяснилось, что бетон фундаментных балок не соответствует строительным нормативам прочности.

ИА YakutiaMedia напоминает, что ранее общественник Олесь Гераймович снял видео, из каких строительных материалов возводится школа. Эта запись вызвала широкий общественный резонанс, после чего и началась прокурорская проверка.

Сейчас районная прокуратура по поручению республиканского надзорного ведомства дает оценку всем этапам строительства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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