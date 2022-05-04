Зампред СБ Медведев ответил на выход НАТО из договора с Россией

Отказ Североатлантического альянса от выполнения Основополагающего акта Россия — НАТО позволяет объединению проводить военные учения вблизи российских границ и устраивать провокации. Об этом 4 мая в Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, последствием решения НАТО станет «протаскивание» ядерного оружия в Швецию и Финляндию, проведение провокационных учений около границ России.

«Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались», — написал он.

Как напомнил Медведев, акт Россия — НАТО не является настоящим международным договором, подлежащим ратификации. Запад пытается применить к политическому документу «правовую оговорку», которая заключается в том, что договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются приведшие к его заключению обстоятельства, подчеркнул он.

Ранее в среду глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что заключенный с российской стороной акт от 1997 года не остановит расширение военного присутствия блока в странах Восточной Европы. Он добавил, что несколько месяцев безуспешно пытался связаться с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Акт Россия — НАТО предполагает, что альянс не будет размещать ядерное оружие и создавать места для его хранения на территории новых стран-членов блока, отмечает «Газета.Ru». Также с 1997 года НАТО и Россия обязывались не рассматривать друг друга в качестве противников, обмениваться информацией по военным доктринам, бюджетам и другим сферам.

2 мая финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено уже 16 мая.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Власти этих стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности, отметила дипломат.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.

В конце 2021 года Москва опубликовала проект договора о гранатиях безопасности с США и их союзниками. Российская сторона настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории и нерасширении альянса на восток. Конструктивного ответа на это так и не последовало.