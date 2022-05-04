Реконструкцию дороги на западном побережье Сахалина завершат досрочно

В Сахалинской области планируют на два года раньше срока завершить реконструкцию участка дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет об отрезке протяженностью 3,3 км, проходящем через село Парусное Томаринского района. Подрядчик намерен завершить работы уже в октябре текущего года, что на два года раньше срока, оговоренного в контракте, пишет ИА SakhalinMedia.

По словам руководителя ГКУ «Сахалинавтодор» Вадима Думанского, фирма уже выполнила демонтажные работы и обустроила объездную дорогу, приступил к строительству новой водопропускной трубы. Сейчас ведутся работы по устройству земляного полотна и укреплению кюветов, а также строительство нового моста через реку Парусную.

«Досрочный ввод участка в эксплуатацию позволит обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов, что является главным приоритетом в развитии транспортной инфраструктуры нашего региона», — прокомментировал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Эдуард Ри.