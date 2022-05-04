В Словакии предрекли уничтожение экономики Европы в случае эмбарго на нефть из РФ

Эмбарго на российскую нефть приведет к уничтожению европейской экономики. Об этом заявил глава минэнерго Словакии Карол Галек 4 мая.

По его словам, такая мера ударит не только по самой Словакии, но и по Австрии, Чехии и даже Украине.

Как отметил словацкий министр, его страна не сможет согласиться с текущим планом Европейской комиссии по запрету на импорт российской нефти. Он призвал предоставить больше времени для поиска альтернативных источников топлива.

Предложения Еврокомиссии дать Словакии и Венгрии дополнительный год для адаптации к запрету на российскую нефть недостаточно, поделился он в беседе с Politico.

Согласно предложениям Еврокомиссии, Евросоюз в шестом пакете антироссийских санкций введет ограничения против российской нефти, запретив импорт сырой нефти в течение шести месяцев, а нефтепродукты — к концу года. Для не имеющих выхода к морю Словакии и Венгрии было разработано специальное исключение, дающее им срок до конца 2023 года, поскольку они очень зависят от российской нефти.

«К сожалению, этого недостаточно», — сказал Галек.

По его словам, Словакии необходимы три года как минимум.

2 мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявил, что Венгрия наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов. Такое же мнение высказал официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.

Ранее в этот день Еврокомиссия передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Его единогласно должны одобрить все 27 государств-членов ЕС.

Также в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия готовится представить в этот день новый пакет санкций. По ее словам, в рамках шестого пакета санкций предлагается поэтапно запретить импорт российской нефти. Ожидается, что это будет полный запрет на импорт нефти из России, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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