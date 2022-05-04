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ВС РФ поразили батарею украинских «Градов» и 83 района скопления живой силы

Минобороны заявило, что ВС России уничтожили четыре украинские артиллерийские батареи
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Фото: РИА Новости
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В течение дня российская армия уничтожила высокоточными ракетами ряд военных объектов Украины. Об этом 4 мая рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — сказал он.

По словам представителя Минобороны, были задействованы и Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.

«Авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники», — уточнил Конашенков.

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Кроме того, он сообщил, что на огневых позициях поражена украинская батарея ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники. Для этого использовались ракетные войска и артиллерия.

По данным Минобороны, российские ПВО в течение дня уничтожили шесть украинских беспилотников в районах Авдеевки, Северодонецка и Веселой Горы в ЛНР, а также над островом Змеиный.

Конашенков добавил, что в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что экипаж подводной лодки Черноморского флота выполнил залповый пуск двумя крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря по назначенным наземным целям на Украине.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводили военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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