Около 330 тыс. «квадратов» жилья планируют сдать в Хабаровском крае

На территории Хабаровского края в 2022 году планируют сдать более 330 тыс. кв. м нового жилья. Строительство ведется без остановки, сообщили в краевом минстрое.

По данным ведомства, в план на 2022-й включено строительство 314 тыс. «квадратов», однако планку планируется поднять до 334 тыс. кв. м. В I квартале текущего года было введено 74,3 тыс. кв. м жилья, в том числе за счет восьми многоквартирных домов общей площадью 26,2 тыс. кв. м, пишет ИА AmurMedia.

«Объекты, планируемые к сдаче в этом году, в основном, укомплектованы, и вероятность ввода их в эксплуатацию высока», — заявили в минстрое.

Всего на сегодняшний день на стадии строительства в регионе находится 794 тыс. кв. м жилья (в аналогичный период 2021 года — 685 тыс. кв. м). Работы ведутся без остановки.