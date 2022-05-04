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Эксперт ответил на популярные вопросы о цифровом праве

Эксперт Иноземцев: цифровые активы можно передавать по наследству
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Цифровые активы можно передавать по наследству. К ним в том числе относятся соцсети. Об этом 4 мая рассказал главный редактор журнала Digital Law Journal Максим Иноземцев, отвечая на вопросы читателей РАПСИ.

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«Если мы посмотрим Гражданский кодекс, то цифровые активы там не перечислены, соответственно, главное — это написать завещание заранее. И указать, что вы передаете: в каком месте будут храниться пароли от вашего аккаунта, какие-то материалы или может быть контент-план на два года», — отметил он.

Также читатели РАПСИ поинтересовались у Иноземцева, чем может грозить использование агрегатора такси. Как отметил IT-специалист, агрегатор собирает информацию о месте, куда собирается отправиться пассажир.

«В любом случае водитель и сам агрегатор могут куда-то передать данные, умышленно или неумышленно. Опять же передать своим контрагентам или партнерам каким-то, чтобы потом делать спам-звонки и рассылки либо даже продать за деньги. Поэтому здесь, конечно, присутствует риск того, что ваши персональные данные, которые вы дали при согласии на обработку, могут уйти куда-то», — уточнил он.

Отвечая на вопрос про кражу цифрового инвентаря в играх, эксперт подчеркнул, что пользователи могут обратиться в суд и подать соответствующий иск.

Говоря о налогах и цифровых валютах, Иноземцев уточнил, что за приобретение цифровых активов налоги не платятся. Однако при продаже цифровой валюты нужно будет заплатить с них налог, так как за реализацию и продажу криптовалюты налагается обязанность платить налог.

28 апреля стало известно, что Минфин поддержал ряд предложений силовых ведомств по доработке законопроекта о регулировании криптовалют. В том числе в законопроекте уточнят порядок ареста цифровых активов. Как рассказал «Известиям» директор по внешним связям крупнейшего в СНГ оператора дата-центров для добычи криптовалют BitRiver Андрей Лобода, министерство предлагает сбалансированный подход к регулированию майнинга, однако должен быть уполномоченный орган, контролирующий майнеров и выдающий лицензии криптобиржам и криптообменникам, а также нужны поправки о налогообложении для майнеров в момент перевода добытой крипты в фиатные деньги с возможностью операторов выполнять функции налоговых агентов для майнеров-физлиц.

Поправки в Налоговый кодекс в части цифровых валют могут быть приняты в весеннюю сессию Госдумы, рассказал «Известиям» 7 апреля глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Речь идет о признании криптовалют имуществом и обязательном декларировании операций с ними для граждан, когда оборот превышает 600 тыс. рублей в год.

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