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Синоптики прогнозируют засушливое лето в Ростовской области

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Синоптики составили прогноз погоды на лето 2022 года. В июле в регионе может наступить засуха.

По данным регионального гидрометцентра, в июне температура воздуха ожидается в пределах нормы. Для Ростовской области и Ростова-на-Дону она в среднем составляет +26 градусов. Также не ожидается отклонений в количестве осадков.

В июле в регионе может наступить засуха, пишет RostovGazeta. Однако синоптики не прогнозируют жару. Повышение температуры в регионе вероятно в августе.

Ранее в этот день «желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области. В течение дня ветер усиливался до 17 м/с. 5 мая в регион придет похолодание, температура опустится до +5 градусов. В ночь на 6 мая вероятны заморозки до –3 градусов.

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