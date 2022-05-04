Бешенство выявили в шести населенных пунктах Челябинской области

Случаи бешенства выявили в шести городах и поселениях Челябинской области. Об этом сообщает kursdela.biz со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, опасное заболевание обнаружено в течение апреля в Челябинске, Южноуральске, Бредах, поселке Ближний Береговой, Магнитогорске и Чесменском районе. Бешенство стало причиной гибели трех домашних собак, кошки, домашней крысы и енотовидной собаки. Случаи передачи вируса человеку не выявлены.

В Челябинске прививочная кампания от бешенства стартовала еще в марте. Россельхознадзор напоминает, что Челябинская область относится к неблагополучным по заболеванию регионам.

В конце апреля карантин по бешенству сняли в двух деревнях и одном городском поселении в Псковской области.