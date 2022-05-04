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Пенсионер из Мирного перевел 400 тыс. рублей мошенникам

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Жертвой телефонных мошенников стал 72-летний пенсионер из города Мирного (Якутия). Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, потерпевшему позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей банка. Она предупредила о попытке незаконного списания денег и убедила мужчину перевести сбережения на «безопасный» счет.

Следуя инструкциям мошенницы, пенсионер перечислил на неизвестные счета около 400 тыс. рублей.

В полиции призывают граждан не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. Никаких специальных, резервных, безопасных или внутренних счетов не существует.

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