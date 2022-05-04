СК РФ установил причастность командира ВСУ к обстрелу Донецка

Командир 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Алексей Майстренко подозревается следователями в причастности к обстрелу Донецка, в результате которого девять человек пострадали и один погиб. Об этом 4 мая говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).

«По данным следствия, 4 мая 2022 года военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, выполняя заведомо преступные приказы командира Алексея Майстренко и иных должностных лиц министерства обороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Кировском районе города Донецка», — отметили в ведомстве.

Как добавили в СК, ранения получили девять человек — пассажиры маршрутного такси и пешеходы. Один гражданский погиб.

В настоящее время Следственный комитет России устанавливает других лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению,.

«Алексей Майстренко уже является фигурантом ряда других уголовных дел об обстрелах мирного населения Донбасса, и ему заочно предъявлено обвинение», — заключили в ведомстве.

Утром 4 мая штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в Донецке под обстрел со стороны ВСУ попала маршрутка, в результате пострадали мирные граждане. В распоряжении «Известий» появились кадры с места обстрела.

Также в результате обстрела почти 30 тыс. жителей Донецка остались без электроэнергии.

В ноябре 2019 года 19 ноября СКР заочно предъявил обвинение Майстренко, причастному к обстрелам гражданского населения Донбасса. По данным ведомства, командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ причастен к преступлениям против мирного населения. Действия Майстренко и других военнослужащих в июле 2019 года привели к повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры в Первомайске на территории ЛНР. Из-за отданных им приказов погибла одна женщина и пострадали еще восемь человек, среди которых двое детей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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