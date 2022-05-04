Президент Мексики в очередной раз отказался вводить санкции против России

Власти Мексики по-прежнему не намерены вводить санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом президент государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в среду, 4 мая, на пресс-конференции.

По его словам, нужно найти возможности для того, чтобы вести диалог и прийти к соглашению, передает НСН.

Он добавил, что Мексика занимает нейтральную позицию и выступает за мирное разрешение противоречий. Также Обрадор отметил, что не обсуждал эту ситуацию с президентом США Джо Байденом в ходе телефонных переговоров, которые прошли 29 апреля.

Ранее, 1 марта, мексиканский президент уже заявлял, что власти страны не станут присоединяться к западным санкциям против России, передает «Федеральное агентство новостей».

23 апреля министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что распространение санкций — непродуктивная мера, так как мир — это диалог и дипломатические переговоры, сообщает телеканал «360».

По его словам, Аргентина не имеет нормативно-правовой базы для введения односторонних санкций. Существует закон, который препятствует этому, пишет Life.Ru.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Страны Запада в связи с этим усилили санкционное давление. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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