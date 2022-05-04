Эксперт оценил желание Индии покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель

Сделки даже с весомой скидкой принесут значительную прибыль российским нефтяным компаниям. Об этом в среду, 4 мая, заявил «Известям» независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш, комментируя сообщение о желании Индии покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель.

Он отметил, что сложившаяся ситуация на мировом рынке не имеет аналогов в мировой истории, так как в данный момент наблюдается постепенный отказ крупного потребителя от продукции одного из ведущих поставщиков нефти, регулярно звучат заявления о частичном или же полном эмбарго на российскую нефть до конца 2022 года.

Эксперт напомнил, что значительные объемы добываемой в РФ нефти поставлялись в страны Евросоюза (ЕС), в том числе на частично принадлежащие российским нефтяным компаниям заводы.

«В таких обстоятельствах российские сорта нефти, в том числе Urals, продаются на мировом рынке со значительной скидкой по отношению к мировым брендам (в первую очередь к Brent, наиболее близкому к Российской нефти сорту). В последние годы цена барреля Urals лишь незначительно отличалась от цены за баррель Brent (порядка нескольких процентов), но в связи со сложной международной обстановкой размер премии значительно увеличился», — рассказал Плявиньш.

В связи с этим, а также из-за неопределенностью в вопросе российской нефти на мировом рынке, скидки на продажу нефти вполне возможны, подчеркнул эксперт. По его словам, цена на нефть сейчас находится на крайне высоком уровне. «Поэтому сделки даже с такой весомой скидкой принесут значительную прибыль нашим нефтяникам», — заключил Плявиньш.

По данным на начало мая цена нефти Urals на рынке колеблется в районе $80 за баррель.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель. Отмечается, что Индия ждет от России большую скидку на фоне продолжения сотрудничества. По данным агентства, с начала специальной операции РФ по защите Донбасса нефтеперерабатывающие компании Индии приобрели свыше 40 млн баррелей российской нефти, а это на 20% больше, чем полный объем поставок в Индию за прошлый год.

В тот же день специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям», что разрабатываемый Евросоюзом шестой пакет санкций, предполагающий отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев, скорее ударит по европейской экономике. Он отметил, что у России уже есть новые рынки сбыта, к примеру Индия, которая становится вторым по важности торговым партнером Москвы и серьезно рассматривает возможность выкупа у западных компаний долей в совместных нефтегазовых предприятиях с РФ, из которых они вынуждены выйти.

25 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию со странами Азии поддержать долгосрочные санкции против РФ. По ее словам, кризис на Украине будет иметь такие же политические последствия в том числе и для Индо-Тихоокеанского региона. Обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен отметил, что Китай и Индия не пошли на требования западных стран и отказались от введения антироссийских санкций.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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