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Укрепления ВСУ в районе поселка Пески в ДНР сняли с воздуха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кадры укреплений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Пески в Донецкой Народной Республике (ДНР) появились в распоряжении «Известий». Ролик опубликован в среду, 4 мая.

Как следует из видео, укрепления находятся в непосредственной близости от дороги. Рядом со зданиями, где находятся боевики, располагается вышка сотовой связи.

Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция
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Именно на эти позиции к подразделениям украинской армии в начале года прибыли боевики «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация).

Ранее в среду корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал, что ополченцы в Донбассе изобрели приспособление-приманку, которую используют для привлечения работы украинских снайперов. Оно представляет собою скрученный шар, закрепленный на штыре.

Во время работы съемочной группы «Известий» ВСУ как раз попались на «приманку» и ответили обстрелом. Военные тут же попросили всех сесть, после чего вместе с журналистами отправились в укрытие.

3 мая корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин рассказал, что военные России и ДНР уверенно закрепились в населенном пункте Новоселовка. Как рассказал офицер Народной милиции ДНР с позывным «Седой», главным опорным пунктом ВСУ в Новоселовке были здания начальной школы и детского сада.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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