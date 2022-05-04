Подросток с сестрой отравились угарным газом в Волгограде

В Волгограде 17-летний мальчик и его 19-летняя сестра отравились угарным газом. По предварительной версии, в квартире была включена газовая колонка.

Инцидент произошел в доме по улице Ополченской в Тракторозаводском районе. Брата и сестру доставили в больницу. Девушку госпитализировали в отделение токсикологии. Врачи оценивают ее состояние как близкое к удовлетворительному, сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Подросток был отправлен на амбулаторное лечение.

В начале апреля похожий случай был зарегистрирован в Ленинском районе Волгоградской области. В больницу поступили 16-летний мальчик и 12-летняя девочка. Медики диагностировали отравление угарным газом.