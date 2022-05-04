Прямой эфир

Подросток с сестрой отравились угарным газом в Волгограде

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгограде 17-летний мальчик и его 19-летняя сестра отравились угарным газом. По предварительной версии, в квартире была включена газовая колонка.

Инцидент произошел в доме по улице Ополченской в Тракторозаводском районе. Брата и сестру доставили в больницу. Девушку госпитализировали в отделение токсикологии. Врачи оценивают ее состояние как близкое к удовлетворительному, сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Подросток был отправлен на амбулаторное лечение.

В начале апреля похожий случай был зарегистрирован в Ленинском районе Волгоградской области. В больницу поступили 16-летний мальчик и 12-летняя девочка. Медики диагностировали отравление угарным газом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022