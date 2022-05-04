Один человек пострадал в массовом ДТП с автобусом в Ставрополе
Два легковых автомобиля столкнулись с автобусом на территории Ставрополя. Травмы получила одна пассажирка.
Авария произошла вечером 3 мая на улице Доваторцев. Водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ехавшей впереди машиной «Лада Гранта». От удара «Ладу» отбросило на автобус, пишет NewsTracker.
Травмы получила пассажирка иномарки. Ей назначено амбулаторное лечение. В ГИБДД уточнили, что водитель Kia привлекался к ответственности за нарушения около 20 раз.
Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием трактора в Якутии. При опрокидывании транспортного средства пострадал 11-летний пассажир.