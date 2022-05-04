Дом для переселенцев из аварийного жилья построили во Владивостоке

Во Владивостоке начали готовить к сдаче в эксплуатацию новый дом для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает городская администрация.

Речь идет о здании на улице Глинки, 26. В 2022 году в него переедут 26 семей, проживающих в аварийных домах на Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31. Часть квартир также будет передана детям-сиротам, уточняет ИА PrimaMedia.

Строительство дома уже завершено. Его подключили к центральному отоплению и канализации, в квартирах выполнены отделочные работы. На кровле продолжается монтаж игровых и спортивных тренажеров, по периметру подготовлены клумбы для высадки зеленых насаждений.

Строительство жилья по заказу властей также ведется на улице Русской. Там построят сразу четыре дома на 494 квартиры. Пока что рабочие занимаются разработкой грунта, после чего приступят к обустройству фундамента для первых двух зданий.