В Совбезе прокомментировали отказ НАТО от соблюдения договора с Россией

Отказ Североатлантического альянса от выполнения Основополагающего акта Россия — НАТО позволяет ему проводить военные учения вблизи российских границ и устраивать провокации. Об этом в среду, 4 мая, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра о возможности расширения блока на восток.

«Сегодня натовцы заявили, что они более не считают себя связанными им (актом. — Ред.). Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости. Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что акт Россия — НАТО не является настоящим международным договором, который подлежал бы ратификации. Это политический документ, однако Запад пытается применить к нему «правовую оговорку», которая заключается в том, что договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются приведшие к его заключению обстоятельства.

«И некоторые последствия этой клаузулы пытаются применить и к нему (акту. — Ред.)», — добавил Медведев.

Ранее среду Бауэр заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Как утверждает глава Военного комитета, эти действия направлены на укрепление защиты альянса.

В документе от 1997 года, в частности, говорится что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

Также в среду военный эксперт Виктор Литовкин рассказал в беседе с «Известиями», что в акте в том числе говорится о том, что для проведения учений на границе при количестве свыше 8 тыс. человек необходимо приглашать наблюдателей. НАТО в последние годы проводило учения по 20 тыс. человек, но не выполняло это условие. По словам эксперта, альянс и ранее не соблюдал договоренностей, а теперь заявляет об этом прямо.