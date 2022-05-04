Курсы доллара и евро за день упали почти на 4,5 рубля

Курс доллара по итогам среды упал на 4,66 рубля, до 66,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи 4 мая на 19:00 мск.

Таким образом, доллар опустился ниже 67 рублей впервые с 5 марта 2020 года.

Курс евро расчетами «завтра» на 19:00 мск упал на 4,31 рубля, до 70,44 рубля.

Ранее в этот день французская газета Le Figaro сообщила, что ситуация на Украине пошатнула гегемонию американского доллара. В материале говорится, что доллар больше, чем любая другая валюта, на протяжении последних ста лет зависел от развития мировой истории, поэтому теперь в газете сомневаются в его универсальном статусе, так как «американцы сделали из своей валюты оружие массового поражения, заморозив половину российских золотовалютных резервов».

В свою очередь, инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин заявил, что рубль, вероятно, продолжит тенденцию на укрепление в первой половине мая и регулируется данный процесс за счет контроля за движением капитала. Он пояснил, что укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения.

25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

13 апреля глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.