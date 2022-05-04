Продажу алкоголя ограничат в городе Бор в Нижегородской области

Продажу алкоголя частично ограничат в городском округе Бор (Нижегородская область) во время майских выходных. Запрет коснется торговых точек, расположенных вблизи мест проведения праздничных мероприятий.

5 мая ограничение будет введено на площади Победы, а также улицах Профсоюзной, Щербакова и Свободы. Продажа алкоголя в розницу будет запрещена с 14:00 до 16:00, уточняет ИА «НьюсНН».

9 мая на улице Коммунистической ограничение будет действовать с 9:00 до 10:00, на улице Максимова — с 10:00 до 12:00. На участке от дома № 100 по улице Ленина до площади Победы торговлю спиртным ограничат с 10:00 до 11:00, а в районе площади Победы — с 11:00 до 14:00.

В конце апреля региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства объявило об отсутствии отдельных планов по ограничению торговли алкогольной продукцией.