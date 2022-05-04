В Севастополе открылось первое отделение Промсвязьбанка

Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первое отделение в Крыму — в Севастополе. Прежде севастопольцы жаловались на ограниченность в выборе финансовых организаций, поэтому это долгожданное событие для города, рассказал журналистам 4 мая губернатор региона Михаил Развожаев.

«Открытие севастопольского отделения ПСБ — долгожданное событие для города. Присутствие Промсвязьбанка в Севастополе не только создает дополнительную инвестиционную привлекательность региона, но и дополнительные рабочие места для горожан», — сказал Развожаев.

Здание расположено в районе перекрестка улиц Суворова и Большой Морской, сейчас в нем идет ремонт.

В марте президент России Владимир Путин поручил Промсвязьбанку до 1 октября открыть свои филиалы в Крыму и Севастополе. В ходе совещания по социально-экономическому развитию региона глава государства заявил о необходимости создать условия для того, чтобы крупный бизнес мог без опасений работать в Крыму, пообещав оказать поддержку. В частности, ПСБ поручено внедрить услуги, которые в том числе включают кредитование предприятий, ведущих деятельность в сферах строительства, сельского хозяйства и других ключевых для региона отраслях.

В банке в свою очередь заявили, что готовятся открыть офисы в Севастополе, Симферополе и еще в нескольких городах полуострова.

Также в марте вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что помимо Промсвязьбанка в Крыму могут начать работу и другие российские финансовые организации.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовало 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. В Москве неоднократно подчеркивали, что процедура прошла в соответствии с международным правом.